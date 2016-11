vor 2 Stunden Florian Kaute Karlsruhe Streit um Zwangs-Biotonne: Karlsruhe stellt Befreiungen auf den Prüfstand

Das Land will sie, der Landkreis Karlsruhe auf keinen Fall: eine zusätzliche Biotonne. Das baden-württembergische Umweltministerium will diese verpflichtend einführen. In der Fächerstadt gibt es bislang ein gut funktionierendes System. Ist damit ab kommendem Jahr Schluss?