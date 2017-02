vor 15 Stunden Karlsruhe Streit um Richterbesoldung geht vor das Verfassungsgericht

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe ruft wegen des Streits um die Eingangsbesoldung von Richtern das Bundesverfassungsgericht an. Es geht um die im Landesbesoldungsgesetz geregelte dreijährige Absenkung der Eingangsbesoldung um acht Prozent für Richter, die in Baden-Württemberg neu in das Beamtenverhältnis eintreten.