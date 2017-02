Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 27 und 45 Jahren ist am Dienstagabend in einer Wohnung der Moningerstraße eskaliert. Der 45-Jährige musste anschließend mit einer schweren Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mitteilen, sei es nach bisherigen Ermittlungen zwischen zwei in einer Wohngemeinschaft lebenden Männern am Dienstag um 18.30 Uhr zu einem Streit gekommen. Der Grund: Uneinigkeit bei der Nutzung des Bades.

So sei es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, dieser habe sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt. "Schließlich soll der 27-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Dabei wurde der 45 Jahre alte Mann unter anderem durch einen Stich in den Brustbereich schwer verletzt. Er kam nach der Alarmierung der Rettungskräfte in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach Auskunft der Ärzte war Lebensgefahr zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz nahmen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 27-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat der Haftrichter am Mittwoch Haftbefehl erlassen und diesen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Derzeit dauern weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei - auch zum etwaigen Vorliegen einer Notwehrsituation - noch an.