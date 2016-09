Streit im Hirschhof eskaliert: 18-Jähriger nach Messerstecherei vor Gericht

Anzeige

Es ist Anfang April dieses Jahres: Eigentlich soll es ein Samstagabend wie jeder andere im Hirschhof werden. Vor einer Gaststätte gerät die Situation dann aber außer Kontrolle. Ein 18-jähriger Tourist gerät hier mit einer Gruppe anderer Jugendlicher in Streit. Die Auseinandersetzung sei aus einer Nichtigkeit entstanden, wird die Polizei später in ihrem Bericht festhalten. Für einen 17-Jährigen, der am Streit beteiligt ist, wird der Vorfall allerdings im Krankenhaus enden.

Jugendlicher muss mit Notoperation gerettet werden

Rund ein halbes Jahr später treffen sich die Beteiligten vor dem Karlsruher Landgericht wieder. Die Staatsanwaltschaft legt dem 18-Jährigen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. Er soll, so der Vorwurf der Ankläger, zunächst einem 24-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Auf der Straße soll der 18-Jährige dann noch ein Messer gezogen und dem 17-Jährigen mehrere, teils tiefe Schnittwunden am Oberkörper zugebracht haben.

Der Schwerverletzte musste mit lebensgefährlichen Wunden in eine Klinik eingeliefert und einer Notoperation unterzogen werden. Sein mutmaßlicher Peiniger wurde wenig später von Polizeibeamten wenige Meter vom Tatort entfernt an einer Tankstelle festgenommen. "Dabei wurde auch das mutmaßliche Tatmesser in einem Gebüsch sichergestellt", so die Staatsanwaltschaft.

Angeklagter will sich nur verteidigt haben

Beim Prozessauftakt am Dienstag plädierte der 18-Jährige auf Notwehr, wie ein Sprecher des Landgerichts im Gespräch mit ka-news.de erklärt. Der Angeklagte habe angegeben, zu erst angegriffen worden zu sein - er habe sich nur verteidigt. Allerdings habe sich der 18-Jährige bei seiner Aussage in Einzelheiten widersprochen. "Er erzählte zwei verschiedene Fassungen des Vorfalls", so der Gerichtssprecher.

Was genau Anfang April im Hirschhof geschah, muss das Gericht klären. Am Mittwoch wird die Verhandlung mit der Vernehmung von Zeugen und der Aussage von zwei Sachverständigen fortgesetzt. Für den Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Möglicherweise könnte das Urteil aber bereits an diesem Freitag fallen.