Straßenumbau beim Hauptbahnhof: Arbeiten sind im Zeitplan

Der neue Knotenpunkt an der Ettlinger Straße/Fautenbruchstraße nimmt nach und nach Gestalt an: Die neuen Mittelinseln, der Einmündungsbereich zur Straße Hinterm Hauptbahnhof sowie die neue Linienführung des nordöstlichen Fahrbahnrandes lassen bereits in Teilen die neue Knotengeometrie erkennen, teilt die Stadt mit.