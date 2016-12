Straßenbahn gegen Auto: Kreuzung am Rüppurrer Tor durch Unfall blockiert

Gegen 14.30 Uhr kam es in der Karlsruher Südstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Eine Person wurde dabei nach ersten Informationen leicht verletzt, wie die Polizei auf ka-news-Nachfrage bestätigt.

Am Dienstagmittag sind an der Kreuzung Rüppurrer Straße und Baumeisterstraße eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Aufgrund des Unfall ist die Kreuzung in diesem Bereich derzeit teilweise blockiert. Die Unfallaufnahme läuft noch.

Aktualisierung, 14.54 Uhr:

Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, kommt es wegen des Unfalls in der Rüppurrer Straße in beiden Richtungen zur Behinderungen im Bahnverkehr. Die Linien 2, 5, 6, S1, S11, S4, S7 und S8 fahren voraussichtlich bis 15.30 Uhr eine Umleitung.

Weitere Informationen folgen.