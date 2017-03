Der Pendel- und Schleichverkehr soll raus aus Knielingen. Das wollen mehrere Karlsruher Stadträte erreichen. Ihre Forderung: Die Stadt soll prüfen, ob auf einer bestehenden Bahntrasse eine Anbindung der Südtangente an die B36 in Richtung Norden möglich ist. Bei der Verwaltung trifft der Vorschlag auf wenig Gegenliebe.

Knielingen soll ein modernes Dorf werden - mit weniger Verkehrsbelastung, weniger Pendelverkehr und untertunnelten Straßen. Das ist die Zukunftsvision hinter dem Projekt "Knielingen 2030+", welches im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISTEK) erarbeitet wurde. Aber wie soll die Verkehrsbelastung im Karlsruher Stadtteil vermindert werden? Ein Zusammenschluss mehrerer Karlsruher Stadträte hat eine konkrete Idee.

Ausbau einer Bahntrasse gegen den Schleichverkehr

Eine Bahntrasse soll die Lösung des Knielinger Verkehrsproblems sein, so die Idee des Bündnis aus Karlsruher SPD-, Grünen und Kult-Gemeinderatsfraktionen, der Karlsruher Linken, der Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Karlsruhe (GfK)" sowie den Freien Wählern. Neu ist der Vorschlag nicht: Im Rahmen des ITSEK-Prozesses kam dieser Vorschlag innerhalb der Arbeitsgruppe "Mobilität und Verkehr" auf.

Ihr Vorstoß: Die Bahntrasse, die zwischen den Gewerbegebieten westlich der Neureuter Straße und der B36 verläuft, soll aufgegeben werden. Dann könnte in diesem Bereich eine Autoverbindung von der Südtangente zur B36 gebaut werden. Statt einer eingleisigen Bahntrasse sehen die Fraktionen an dieser Stelle eine zweispurige Straße in beide Richtungen.

Aber auch eine Doppelnutzung, Zug- und Autoverkehr gemeinsam, sei denkbar, heißt es vonseiten der Fraktionen weiter: "Dies ist ein ungewöhnlicher Vorschlag, dessen Ausgestaltung sicherlich intensive Verhandlungen zwischen Stadt und der Deutschen Bahn erfordert. Falls Züge dort weiterhin fahren sollten, muss eine Lösung gefunden werden", erklärt Raphael Fechler von der SPD-Fraktion in diesem Zusammenhang.

So könnte der bestehende Schleichverkehr durch Wohngebiete von der Südtangente über die Rheinbrücken- und Sudetenstraße vermieden werden, sind sich die Karlsruher Stadträte sicher - und das alles, ohne den Honsell-Knoten zu beanspruchen.

Es wäre ein Vorhaben, das nicht ganz unkompliziert wäre. So wäre, das räumen auch die Stadträte ein, ein großes Überführungsbauwerk nötig. Allerdings geben sie zu bedenken: "Auch der Bau einer Nordumfahrung im Knielinger Tiefengestade würde einen hohen baulichen Aufwand erfordern und entsprechende Kosten verursachen." Zudem würde bei einer Südumfahrung bereits versiegelte Fläche durchquert und der entstehende Verkehrslärm würde die Wohngebiete vergleichsweise wenig belasten.

Stadt sieht in Südumfahrung keine wirkliche Alternative

Die Stadt hält diesen Vorschlag aus vielen Gründen für nicht umsetzbar. Zum einen sei die Trasse Eigentum der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft - und die will die Fläche nicht aufgeben. "Die Strecke wird derzeit nach wie vor für den Güterverkehr genutzt. Dies soll auch künftig so bleiben", erklärt die Stadt in ihrer Stellungnahme.

Zum anderen würde eine solche Umfahrung die Bautechniker vor Probleme stellen. "Die Straße müsste über die DB-Gleise und auf die bestehende Gleisanlage unter der Rheinbrückenstraße geführt werden", so die Stadt weiter. "Hierzu müsste eine Höhendifferenz von zehn Metern auf einer Strecke von zirka 150 Metern überwunden werden." Selbst wenn die Autos nur mit 50 Stundenkilometern die Strecke passieren würden, müssten sie dabei eine Steigung von 11,3 Prozent überwinden. Erlaubt ist allerdings nur eine Steigung bis zu acht Prozent.

Eine wirkliche Alternative für eine Verbindung der Rheinbrücke mit der B36 sieht die Stadt in der vorgeschlagenen Südumfahrung ohnehin nicht. Zum einen wäre der Knielinger Pförtner, also die Reduzierung von drei auf zwei Fahrstreifen nach der Rheinbrücke, nach wie vor erforderlich, erklärt sie. Und auch die kritische Verflechtung zwischen dem Ölkreuz und der Ausfahrt Knielingen bleibe bei dem Vorschlag bestehen. Zudem liege die vorgeschlagene Trasse zu nah an der B36 und sei dadurch nicht geeignet, das Problem mit dem Durchgangsverkehr in Knielingen zu lösen.

Dem gegenüber stünden Kosten in Höhe von rund 15.000 Euro allein für eine Verkehrsmodellierung. Die Stadt empfiehlt daher, die Idee wieder zu verwerfen. Ob sich die Stadträte mit ihrem Vorschlag dennoch durchsetzen können, wird sich am Dienstag im Gemeinderat entscheiden.