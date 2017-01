vor 1 Stunde Karlsruhe Steigende Temperaturen: Was unternimmt Karlsruhe gegen Hitzewellen?

In Zukunft wird es im Zuge des Klimawandels auch in Karlsruhe immer mehr heiße Tage geben. Das teilen die Karlsruher Grünen in einer Pressemitteilung mit. Die Fraktion will bei der Stadt nachhaken: Was kann Karlsruhe tun, um die Gesundheit der Bürger vor den zunehmenden Hitzewellen zu schützen ?