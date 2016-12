Ein Flohmarkt der besonderen Art findet am 3. Dezember im City-Universum statt. Filmfans können im Kino Filmplakate aus dem aktuellen und den vergangenen Jahren kaufen.

Der Lieblingsstar im Wohnzimmer: Am Samstag, 3. Dezember, verkauft das Universum-City Kino am Karlsruher Europaplatz Filmplakate. Das teilte das Kino in einer Pressemeldung mit. Ab 10 Uhr bis etwa 13 Uhr warten im Foyer eine Vielzahl an Plakaten aus dem aktuellen und den vergangenen Kino-Jahren.

Hunderte Plakate, mit welchen die Kinostarts beworben wurde, wurden gesammelt und können am Plakat-Verkauf durchstöbert werden. Unter ihnen befinden sich auch nationale und internationale Schätze aus allen Genres, von Kinderfilmen bis hin zu Actionthrillern.

Der Preis liegt bei einem Euro pro Filmplakat. So sollen sich möglichst viele Filmfans, auch diejenigen mit einem kleinen Geldbeutel, ein Plakat zu eigen machen können. Großformatige Banner können für fünf Euro pro Stück den Besitzer wechseln. Der Flohmarkt für Filmplakate findet im Universum-City einmal im Jahr am Samstag vor Nikolaus statt.