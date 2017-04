vor 1 Stunde Karlsruhe Stark blutende Schnittverletzungen: Fahrgast greift Taxifahrer mit Messer an

In der Nacht zum Sonntag bestieg ein 20 bis 25 Jahre alter Mann um 2.52 Uhr ein Taxi und ließ sich vom Stadtbereich Ettlingen nach Karlsruhe-Rüppurr fahren. In der Frauenalber Straße in Rüppurr zog der Fahrgast plötzlich ein Messer, bedrohte den Taxifahrer und forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen.