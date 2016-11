Städtisches Klinikum: Nimmt die Gewalt in der Notaufnahme zu?

Notaufnahme des Marienhospitals in Osnabrück: Bundesweit berichten Kliniken von zunehmender Gewalt von Patienten in Notaufnahmen. Foto: Friso Gentsch/Symbolbild

Anzeige

Das Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe berichtet von 970 Fällen aggressiven Verhaltens in der Notaufnahme und der Intensivstation allein im vergangenen Jahr. In 42 Fällen wurden dabei Mitarbeiter verletzt. Viele Notaufnahmen verfügen bereits über einen eigenen Wachschutz und Deeskalationstrainings für Mitarbeiter. Für das Städtische Klinikum lägen aber noch keine genauen Zahlen vor, so die beiden Stadträte in ihrer Anfrage.

Klinikleitung und Aufsichtsrat sind gefragt

"Daraufhin erhielten wir Hinweise von Mitarbeitern des Städtischen Klinikums, dass sich auch dort die Situation, insbesondere in der Zentralen Notaufnahme (ZNA), deutlich verschärft hat", so der parteilose Stadtrat Stefan Schmitt von der "Allianz für mehr Sicherheit in Karlsruhe". Die Palette reiche von verbalen Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen auf Ärzte, Sanitäter und das Pflegepersonal. Die Gewalt gegen das Klinikpersonal gehe sowohl von Patienten aus, wie auch von anwesenden Familienangehörigen.

Die Behandlungsplätze in der ZNA seien Einzelkabinen und durch Vorhänge abgetrennte Bereiche, in denen das Klinikpersonal mit dem Patienten alleine sei, so die beiden Stadträte weiter. In diesen Kabinen gebe es keine Alarmknöpfe über die Ärzte oder Pfleger im Ernstfall Hilfe herbeiholen können - ein Standard, den es in anderen Kliniken bereits gebe.

Die beiden Stadträte fordern Gegenmaßnahmen, um die Situation für die ZNA-Mitarbeiter zu verbessern. Dies sei Aufgabe der Klinikleitung und des Aufsichtsrates, der zum größten Teil auch aus Mitgliedern des Gemeinderats bestehe, erklärt Wenzel.

Damit Im Interesse der Gesundheit des Klinikpersonals schnell und richtig gehandelt werden könne, müsse die Situation transparent gemacht werden. Deshalb wollen die beiden Stadträte von der Verwaltung wissen, wie sich die Zahl der Übergriffe auf das Klinikpersonal in den letzten zwei Jahren entwickelt hat.