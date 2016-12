Die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel bringen einige Änderungen bei den Öffnungszeiten kommunaler Einrichtungen mit sich: Bei den Bädern, dem Zoologischen Stadtgarten, den Bibliotheken, dem Stadtarchiv, den historischen Museen und der Städtischen Galerie. Außerdem verschieben sich die Zeiten für die Müllabholung.

Rathäuser und Bürgerbüros sind an Wochenenden und Feiertagen - also auch am 26. Dezember - geschlossen, ansonsten gelten die regulären Öffnungszeiten.

Wochenmärkte fallen am 26. Dezember aus, sonst herrscht normaler Betrieb.

Die Bäder haben an Heiligabend, Samstag, 24. Dezember, alle geschlossen. Bis Heilige Drei Könige sind die Öffnungszeiten eingeschränkt. Das Europabad öffnet am 25. Dezember - wie an den Folgetagen - um 10 Uhr, nur am 1. Januar um 13 Uhr. Schließzeiten sind am Sonntag, 25. Dezember, und Sonntag, 1. Januar um 21 Uhr, am Montag, 26. Dezember, und Freitag, 6. Januar, um 23 Uhr sowie an Silvester, Samstag, 31. Dezember, um 16 Uhr. Das Vierordtbad hat am 26. Dezember und am 6.

Januar von 10 bis 23 Uhr auf, im Weiherhof-Bad werden Schwimmerinnen und Schwimmer am Dreikönigstag von 9 bis 17 Uhr, im Adolf-Ehrmann-Bad von 9 bis 18 Uhr, im Fächerbad von 9 bis 20 Uhr erwartet. Geöffnet hat das Fächerbad außerdem am 26. Dezember von 9 bis 20 Uhr. Das Hallenbad Grötzingen hat an den Weihnachtsfeiertagen, an Silvester und Neujahr sowie am 6. Januar geschlossen.

Der Zoologische Stadtgarten ist über Weihnachten ein beliebtes Ausflugsziel und hat auch an den Feiertagen täglich geöffnet. Die Kasse Süd (Hauptbahnhof) öffnet um 9 Uhr, an der Kasse Nord (Festplatz) ist der Einlass ab 10 Uhr möglich. Die Kassen schließen jeweils um 16 Uhr. Lediglich an Heiligabend und Silvester ist der letzte Kasseneinlass um 15 Uhr, an diesen beiden Tagen schließen die Tierhäuser ebenfalls um 15 Uhr. Der Aufenthalt in der Anlage ist dennoch bis zum Einbruch der Dunkelheit möglich.

Die Städtische Galerie ist am 24. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Am 25. Dezember hat sie von 13 bis 18 Uhr auf, am 26. Dezember und am 6. Januar von 11 bis 18 Uhr.

Die Stadtbibliothek im Neuen Ständehaus und die Kinder- und Jugendbibliothek im Prinz-Max-Palais sind Heiligabend, Silvester und am Samstag, 7. Januar, zu. Geschlossen bleiben vom 24. Dezember bis einschließlich 7. Januar die Stadtteilbibliotheken Durlach, Grötzingen, Mühlburg, Neureut und Waldstadt sowie die Amerikanische Bibliothek. Auch der Medienbus fährt in dieser Zeit nicht.

Das Stadtarchiv macht vom 27. bis 29. Dezember Pause und steht ab Montag, 2. Januar, wieder zur Verfügung.

Stadtmuseum und Pfinzgaumuseum halten ihre Pforten an den Wochenenden 24. und 25. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar geschlossen. An den anderen Tagen sind sie zu den regulären Öffnungszeiten besuchbar: Das Stadtmuseum also auch am 6. Januar und das Pfinzgaumuseum mittwochs von 10 bis 18 Uhr.

Die Erinnerungsstätte im Ständehaus bleibt an den Samstagen 24. und 31. Dezember und 7. Januar sowie am 6. Januar geschlossen.

Die Müllabfuhr ist am 26. Dezember und 6. Januar nicht im Einsatz. Deshalb kommt es zu Verschiebungen der Abholzeiten bei Hausmüll, Wertstoff, Bioabfall und Papier. So werden in Neureut die Abholungen vom 26. am 27. Dezember nachgeholt. Statt am 6. kommen hier die Müllmänner schon am 5. Januar. In Grötzingen werden die Wertstoff- und Biobehälter im Süden am Dienstag, 27., und im Norden am Mittwoch, 28. Dezember geleert. In Grünwettersbach/Wettersbach Nord sind Wertstoffe und Bioabfälle am Donnerstag, 29. Dezember, dran, Papier kommt am Dienstag, 27. Dezember, weg. In Hohenwettersbach werden Wertstoffe und Bioabfall am Freitag, 30. Dezember, abgeholt und in Palmbach/Wettersbach Süd am 31. Dezember. Restmüll und Bioabfall werden dort sowie in Stupferich-Süd am 7. Januar, entsorgt. In Stupferich-Nord wird man Wertstoffe und Bioabfall am 30. Dezember los sowie beides auch in Stupferich-Süd am 31. Dezember.

Im Stadtgebiet kann es auch bei den nicht aufgeführten, im Vollservice bedienten Stadtteilen zu Verschiebungen kommen. Diese sind im Abfuhrkalender unter www.karlsruhe.de/abfall ersichtlich.

Die Wertstoffstationen, die Schadstoffannahmestellen und die Kompostierungsanlagen in Knielingen und Grötzingen sind am 26. Dezember und 6. Januar geschlossen. Ab 7. Januar gelten dann wieder die regulären Öffnungszeiten.