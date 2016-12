vor 19 Minuten Karlsruhe Stadtwerke warnen: Achtung, falsche Werber in Karlsruhe unterwegs!

In einer Pressemitteilung warnen die Stadtwerke Karlsruhe vor einer Betrugsmasche. Derzeit seien falsche Werber in Karlsruhe unterwegs, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Strom- und Erdgasverträge an der Haustür abschließen wollen.