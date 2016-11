Stadtwerke Karlsruhe werden mit dem Umweltpreis ausgezeichnet

Anzeige

Umweltminister Franz Untersteller hat am Donnerstag in Stuttgart den "Umweltpreis für Unternehmen 2016" verliehen. "Es ist bemerkenswert, wie manche Unternehmen das Prinzip der Nachhaltigkeit in ihren betrieblichen Abläufen umsetzen. Das belohnen wir mit dem Umweltpreis und verbinden damit die Hoffnung, dass die Preisträger als Vorbild für andere dienen", sagte Untersteller bei der Festveranstaltung in Stuttgart.

Natürliche Lebensgrundlage sichern

Grüne Ideen und erfolgreiches Wirtschaften seien keine Gegensätze, sondern ergänzten sich, immer mehr Unternehmen würden die Chancen nachhaltigen Wirtschaftens erkennen, sagte Untersteller weiter: "Wer mit Umweltmanagement seinen Energie- und Rohstoffverbrauch senkt, stärkt die eigene Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit. Und er trägt dazu bei, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern."

In diesem Jahr konnten die Stadtwerke Karlsruhe GmbH den Preis in der Kategorie Handel und Dienstleistung entgegen nehmen. Als Begründung gibt die Jury an: "Ende des Jahres 2015 wurde die zweite Ausbaustufe der Wärmeauskopplung aus der Mineralölraffinerie Oberrhein (MIRO) abgeschlossen.

Durch die Nutzung industrieller Prozessabwärme sparen die Stadtwerke rund 100.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Ziel bis 2020 ist es, 95 Prozent der Wohnungen im Stadtgebiet mit Fernwärme zu versorgen."

Stadtwerke Karlsruhe als Vorbild

Zudem wurde die Mitgliedschaft der Stadtwerke in der Initiative "Klimaschutz-Unternehmen" honoriert. "Mitglied der Exzellenzinitiative können nur Firmen werden, die Erfolge im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz sowie ambitionierte Klimaziele vorweisen können", so die Jury weiter. Eine besonders wirksame energieeffiziente Maßnahme habe die Kernsanierung des Hauptverwaltungsgebäudes dargestellt.

Der Umweltpreis für Unternehmen wird seit 1993 verliehen – bis 2002 im jährlichen, anschließend im zweijährlichen Turnus. 2016 wird der Preis zum 17. Mal verliehen. Mit dem Preis werden Unternehmen für herausragende Leistungen im betrieblichen Umweltschutz und für eine vorbildliche umweltorientierte Unternehmensführung gewürdigt.

"Die nominierten Unternehmen und Preisträger sind Vorbilder; sie beweisen eindrucksvoll unternehmerischen Mut sowie ökologische und soziale Verantwortung", erklärte der Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.