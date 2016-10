Stadträte fragen nach: Wird BGH-Urteil zu Betreuungsplätzen teuer für Karlsruhe?

Anzeige

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) steht fest, dass Eltern den Ersatz ihres Verdienstausfallschadens verlangen können, wenn ihren Kindern ab Vollendung des ersten Lebensjahres vom zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe kein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt wird und sie deshalb keiner Erwerbsfähigkeit nachgehen können

"Einfach gesagt", erläutert Mossuto, "stellt sich die Frage, ob wir es als Stadt geschafft haben, genügend Kitaplätze zu schaffen und zur Verfügung zu stellen. Zumindest ist dies zu hinterfragen", fährt der Stadtrat weiter fort.

In einer Anfrage an die Stadtverwaltung geht es auch darum zu erfahren, ob eventuell schon Klagen von Karlsruher Eltern bekannt geworden sind, die Aufgrund fehlender Kita-Plätze keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. "Welche Auswirkungen das Urteil auf unseren Haushalt hat, ist in Zeiten knapper Kassen höchst brisant", fassen die Stadträte zusammen.