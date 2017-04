Wohnraum in Karlsruhe ist knapp bemessen - das ist bei der Stadtverwaltung bekannt. Daher möchte man mit neuen Flächen, die für den Bau von Wohnraum genutzt werden sollen, gegensteuern. Unter anderem in Neureut.

Die Stadt überarbeitet nach eigener Aussage derzeit den Flächennutzungsplan mit dem Ziel, neue Wohnflächen auszuweisen. "Das Gebiet zwischen Neureut, Neureut-Heide und der Nordweststadt gehört zu den Bereichen in Karlsruhe, die das größte Potenzial für eine neue Wohnbebauung aufweisen", gibt die Stadt an.

Um Möglichkeiten dazu und auch Problematiken auszuloten, soll nun ein Rahmenplan Neureut erarbeitet werden. Dieser soll die inhaltliche Grundlage für einen Bebauungsplan bilden. Für die Erstellung des Rahmenplans ist die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs vorgesehen. Parallel zum Wettbewerb soll die Bevölkerung in einem breit angelegten Beteiligungsprozess in das Vorhaben eingebunden werden.

Nach dem Start des Prozesses zum Rahmenplan Neureut mit einem öffentlichen Planungsworkshop im Herbst vergangenen Jahres hat der Gemeinderat über die Flächen im betroffenen Gebiet entschieden, die für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 in Frage kommen und das Stadtplanungsamt mit einer Verkehrsuntersuchung dazu beauftragt.

In nächsten Schritt zum Rahmenplan und im Vorfeld des städtebaulichen Ideenwettbewerbs veranstaltet die Stadt am Mittwoch, 5. April, um 18 Uhr in der Badnerlandhalle einen Informationsabend zum Sachstand. Dabei stellen Bürgermeister Michael Obert und Fachleute des Stadtplanungsamts die ersten Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung vor und berichten detailliert über das Bodenneuordnungsverfahren.