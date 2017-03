Seit rund zwei Wochen wurde vermutet, dass nahe der A5 bei Durlach eine Bombe unter der Erde ruhen könnte. Am Freitag hat sich der Kampfmittelräumdienst dem verdächtigen Objekt genähert - und konnte Entwarnung geben.

Bereits seit dem 16. Februar bestand der Verdacht, dass in der Nähe der A5-Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach eine Weltkriegsbombe unter der Erde liegen könnte. Bei Vorbereitungen für den Bau einer Fernwärmeleitungen wurde ein verdächtiges Objekt bei Bodensondierungen gefunden.

Nach der Ausgrabung an diesem Freitag gibt die Stadt Entwarnung: Es wird keine große Evakuierung von Durlach am Sonntag geben. Von dieser Maßnahme wären im Bereich der Dornwald- und Untermühlsiedlung rund 1.500 Menschen betroffen gewesen.

Fund bereits abgefahren

Nach Aussage der Stadt muss kein Blindgänger nahe der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Durlach entschärft werden. Nach Absenken des Grundwassers und Bodenarbeiten habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Verdachtspunkt nicht um eine Fliegerbombe handele, sondern um eine nicht mehr scharfe Granate.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg sicherte am späten Vormittag den Fund und fuhr das etwa 60 bis 70 Kilogramm schwere Artilleriegeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg ins Depot des Kampfmittelbeseitigungsdiensts in Stuttgart. "Somit entfällt die ursprünglich für Sonntag vorgesehene Evakuierung von Dornwald- und Untermühlsiedlung, und auch der Verkehr kann dann wie gewohnt fließen" erklärt die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

