Sportwettkampf in Ettlingen: Cross-Duathlon startet in zweite Runde

Am 23. September findet der diesjährige Cross-Duathlon in Ettlingen statt. Auf zwei verschiedenen Strecken können die Karlsruher ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen.

Am Samstag, 23. September, geht der Cross-Duathlon in Ettlingen in seine zweite Runde. Der von der Stadt Ettlingen und dem Tri-Team des SSV Ettlingen veranstaltete Wettkampf habe nach Aussage des Kultur- und Sportamts die aufeinander folgenden Disziplinen Laufen, Radfahren und erneutes Laufen. Auf zwei Strecken, einer Kurz- und einer Sprintdistanz, haben Sportler die Möglichkeit, sich auf Ettlinger Gemarkung zu profilieren.

Der Startschuss fällt um 13 Uhr im Ettlinger Horbachpark, der zugleich das Ziel des Duathlons markiert. Die Anmeldephase ist bereits eröffnet und noch bis zum 17. September möglich. Nachmeldungen sind am Tag des Wettkampfs ab 10 Uhr zugelassen.