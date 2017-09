Überhöhte Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Daher überwacht auch die Stadt Karlsruhe mit Blitzern das Tempo - mit gutem Grund. Aktuelle Zahlen belegen: Vor allem auf der Südtangente und in der Ludwig-Erhard-Allee sind viele Autofahrer zu schnell unterwegs.

An Unfallschwerpunkten will Stadt mit Geschwindigkeitsmessanlagen für Sicherheit sorgen. Aus diesem Grund wurden in diesem und im vergangenen Jahr fünf neue Blitzer in der Fächerstadt in Betrieb genommen. Und vor allem eine Anlage scheint sich auszuzahlen, wie die Stadt auf ka-news-Anfrage bestätigt.

Rückblick: Im September 2016 beschloss der Gemeinderat die Anschaffung von fünf weiteren stationären Verkehrsüberwachungsanlagen, im Volksmund "Blitzer" genannt. Damit sollen Unfallschwerpunkte entschärft werden, indem die Autofahrer für Tempoüberschreitungen bestraft werden. Zudem soll durch eine so herbeigeführte Geschwindigkeitsverminderung Lärmschutz betrieben werden. Für die Anschaffung der Anlagen nahm die Stadt 770.000 Euro in die Hand.

Bereits im Dezember wurden drei der fünf Anlagen installiert: An der B36/Höhe Sudetenstraße (stadteinwärts), an der Gustav-Heinemann-Allee/Höhe Abzweig L604 und an der Kreuzung Honsell-/Starckstraße. Im März diesen Jahres folgte dann die Anlage an der Ludwig-Erhard-Allee, bevor im August die beschlossene Blitzer-Familie mit dem Aufbau der Anlage in der Rheinbrückenstraße komplettiert wurde.

4.000 Fahrzeuge in der Ludwig-Erhard-Allee zu schnell - pro Monat!

Aus städtischer Sicht erfüllen die Anlagen zu großen Teilen ihren Zweck: "In der Ludwig-Erhard-Allee werden durchschnittlich rund 4.000 Fälle pro Monat registriert. Die Anlage Honsell-/Starckstraße erfasst rund 1.300 Fällen monatlich. Die kombinierte Anlage in der Gustav-Heinemann-Allee verzeichnet monatlich etwa 700 Fälle und der Standort B36 rund 250 Fälle monatlich", berichtet Mathias Tröndle, vom Presse-und Informationsamt der Stadt Karlsruhe auf Anfrage von ka-news. Über die Anlage in der Rheinbrückenstraße möchte Tröndle noch nicht urteilen, da "die ja erst vor kurzem in Betrieb ging."

Insgesamt wolle Tröndle zudem noch kein Urteil sprechen, ob die fünf Anlagen dazu beigetragen haben, die Unfallschwerpunkte zu entschärfen. Dafür sei es noch zu früh. Er ergänzt aber: "Es deutet sich an, dass sich das Geschwindigkeitsniveau reduziert und damit ein Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet wird."

Neuer Spitzenreiter beim "fleißigsten Blitzer"?

Mit seinen 4.000 geblitzten Fahrzeugen pro Monat könnte die Anlage in der Ludwig-Erhard-Allee demnächst eine andere Messanlage vom Blitzer-Thron stoßen: Bislang hatte die Anlage am Wasserwerk auf der Südtangente, in Fahrtrichtung Osten, die höchste Fallzahl der Stadt. Im Jahr 2016 wurden dort insgesamt 36.606 Verstöße registriert, also rund 3.000 im Monat.

Zusammen mit den anderen Anlagen in Karlsruhe hat die Stadt 2016 mit ihren Geschwindigkeitsmessungen insgesamt 7.710.000 Euro eingenommen. Den Großteil davon, rund 5,1 Millionen Euro, brachten die stationären Messanlagen ein. Rund 2,6 Millionen Euro entfielen auf mobile Anlagen.

Dieses Jahr könnte, was die Bußgelder angeht, etwas hinter dem Vorjahr bleiben: Im ersten Halbjahr wurden rund 3,6 Millionen Euro an Bußgeldern verhängt. Bleibt es bei diesem Schnitt, würde am Ende des Jahres eine Gesamtsumme von 7,2 Millionen Euro stehen.