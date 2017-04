Am Wochenende waren Diebe wieder in Karlsruhe und der Region unterwegs. In mehreren Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Karlsruher Stadtteil Gründwinkel brachen am Sonntag unbekannte Täter in eine Gaststätte eingebrochen und haben dort, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, mehrere hundert Euro Bargeld aus Zigaretten- und Spielautomaten erbeutet.

Die Einbrecher öffneten zwischen Mitternacht und 12.15 Uhr mit grober Gewalt die Hintertür des in der Eckenerstraße gelegenen Bistros. Innerhalb des Gebäudes brachen die Täter dann die dortigen Zigaretten- und Spielautomaten auf und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich.

Mit ihrer Beute gelang es den Dieben schließlich, unerkannt zu entkommen. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden übersteigt den Wert der Beute um ein vielfaches. Zeugen mit sachdienliche Hinweisen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West, erreichbar unter der Telefonnummer 0721/939-4611, zu melden. Und auch in der Region waren Einbrecher unterwegs.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Im Laufe des Wochenendes haben Diebe in der Turnstraße in Ispringen zugeschlagen. Nachdem die Einbrecher die Hintertür aufgehebelt hatten, konnten sie mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Hinweise auf die Diebe ergaben sich nach Aussage der Polizei nicht. Weitere Ermittlungen führt das Polizeirevier Pforzheim-Nord mit Unterstützung der Kriminaltechnik.

Sechs Computer im Wert von rund 9.000 Euro haben Unbekannte offenbar im Laufe des Samstags aus einer Druckerei in der Pforzheimer Straße in Ettlingen gestohlen. Nach den Feststellungen des örtlichen Polizeireviers drangen die Diebe wohl während des laufenden Produktionsbetriebes in den größeren Gebäudekomplex ein.

Anschließend brachten sie die Rechner durch eine Seitentür ins Freie und transportierten sie vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem dreisten Diebstahl in Verbindung stehen könnten, wird unter der rund um die Uhr erreichbaren Telefonnummer (07243) 32000 um seine Meldung gebeten.

Zahnarztpraxis, Café und Wohnung im Visier

Des Weiteren drangen Unbekannte am Sonntagmittag in der Langestraße in Baden-Baden in ein Mehrfamilienhaus ein. Beim Durchsuchen der Zimmer fielen den Langfingern diverse Wertgegenstände sowie wertvolle Kleidungsstücke in die Hände. Die Beamten der Kriminaltechnik und des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in der Nacht auf Montag wurde die Polizei zu einem Einsatz in eine Zahnarztpraxis in Pforzheim gerufen. Diebe hatten hier einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. "Zudem versuchten die Täter erfolglos, in ein angrenzendes Café einzudringen", so die Polizei.

Im gleichen Zeitraum versuchten die Unbekannten zudem ein weiteres Fenster zu einem im selben Gebäude befindlichen Café aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch an den Sicherheitseinrichtungen, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Nummer 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.