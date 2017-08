vor 4 Stunden Karlsruhe Sperrung in Rintheim: Bagger bei Abrissarbeiten abgesackt

Für rund zwei Stunden ging in der Mannheimer Straße am Dienstagnachmittag nichts mehr im ÖPNV. Wie die Polizei berichtet, war ein Bagger hier bei Abrissarbeiten in eine Kellerdecke eingesackt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Busse mussten umgeleitet werden.