Sperrung in Herbstferien: Keine Bahnen und Busse auf der Kaiserstraße!

Die Kaiserstraße wird während der Herbstferien im Bereich zwischen Kronenplatz und Europaplatz gesperrt. Von Freitag, 27. Oktober, 20.30 Uhr, bis Montag, 6. November, 4 Uhr, fahren in dem kurzen Streckenabschnitt keine Stadt-, Straßenbahnen und keine Busse.

Grund für die Sperrung sind Gleisbauarbeiten am Marktplatz sowie Arbeiten im Gleisbereich zwischen den Gleisdreiecken Kronenplatz und Europaplatz. Im Zuge dessen soll auch die gesamte Gleisanlage zwischen den beiden Haltestellen geschliffen und reprofiliert werden.

Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung ankündigen, werden die Haltestellen Marktplatz und Herrenstraße im Zuge der Sperrung ersatzlos aufgehoben. Die Haltestelle Kronenplatz wird nur in der Fritz-Erler-Straße bedient. Folgende Umleitungen kündigen die VBK tagsüber an:

S1/11 Albtal – Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Karlstor – Europaplatz – Yorckstraße – Neureut/Hochstetten (und zurück) Zeitgleich ist das Albtal zwischen Ettlingen und Bad Herrenalb für die S1 gesperrt. S2 Stutensee/Reitschulschlag – Hirtenweg – ohne Fahrgastwechsel zur Haltestelle Rintheimer Straße – Essenweinstraße – Tullastraße (in der Tullastraße) – Südostbahn – Philipp-Reis-Straße – Konzerthaus – Karlstor – Europaplatz – Yorckstraße – Entenfang (Am Entenfang) – Rheinstrandsiedlung/Rheinstetten (und zurück) S5 Pfinztal – Durlacher Tor – Rüppurrer Tor – Konzerthaus – Mathystraße (in der Mathystraße) – Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle in der Kriegsstraße) – Kühler Krug – Entenfang (Lameystraße) – Rheinbergstraße/Wörth (und zurück) S51 Germersheim – Wörth – KA-West – Albtalbahnhof – Hauptbahnhof Vorplatz – Tivoli – Konzerthaus – Kolpingplatz – Ebertstraße – Albtalbahnhof (und zurück) S52 Albtalbahnhof – Ebertstraße – Kolpingplatz – Mathystraße – Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle in der Kriegsstraße) – Kühler Krug – Entenfang (Lameystraße) – Rheinbergstraße – Wörth – Germersheim (und zurück) Tram 1 Durlach – Durlacher Tor – Rüppurrer Tor – Konzerthaus – Karlstor – Europaplatz – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Süd) – Oberreut (und zurück) Tram 2 West Tivoli – Hauptbahnhof Vorplatz – ZKM – Weinbrennerplatz (Gartenstraße) – Schillerstraße – Yorckstraße – Siemensallee (und zurück) Tram 2E Ost Wolfartsweier – Tullastraße (in der Tullastraße) – und weiter als Tram 5E in Richtung Rintheim (und zurück) Tram 3 Heide – Mühlburger Tor (Grashofstr.) – Europaplatz – Kolpingplatz – Hauptbahnhof Vorplatz – und weiter als Tram 4 in Richtung Waldstadt (und zurück) Tram 4 Waldstadt – Durlacher Tor – Rüppurrer Tor – Tivoli – Hauptbahnhof Vorplatz – und weiter als Tram 3 in Richtung Heide (und zurück) Tram 5 West Rheinhafen – Entenfang (Lameystraße) – Entenfang (Am Entenfang) – Yorckstraße – Schillerstraße – Weinbrennerplatz (Ersatzhaltestelle in der Kriegsstraße) – Entenfang (Hochhaus und Lameystraße) – Rheinhafen Tram 5E Ost Rintheim – Essenweinstraße – Tullastraße (in der Tullastraße) – und weiter als Tram 2E in Richtung Wolfartsweier (und zurück) Tram 6 Tivoli – Hauptbahnhof Vorplatz – Kolpingplatz – Karlstor – Europaplatz – Yorckstraße – Entenfang (Am Entenfang) – Daxlanden/Rappenwört (und zurück)

Umleitungen und andere Zeiten bei Nightliner

Und die Nightliner? Die zentrale Umsteigestelle für die Nightliner-Linien wird nach Aussage der VBK während der Sperrung vom Marktplatz an die Haltestelle Konzerthaus verlegt. Auf nahezu allen Linien ändern sich durch die Umleitungen die Abfahrtszeiten.

"Über die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) auf der Internetseite des KVV können die geltenden Abfahrtszeiten abgefragt werden", so die VBK. Die Verkehrsbetriebe wollen ihre Kunden ab Samstag, 21. Oktober, an zwei Infoständen am Hauptbahnhof und auf dem Europaplatz informieren.

Die Nightliner-Linien nehmen folgende Umleitungswege: