Karlsruhe Sperrbezirk wird Ende März aufgehoben: Kein weiterer Fall von Vogelgrippe

Wenn im Neureuter Vogelpark, und auch sonst nirgends in Karlsruhe, in der nächsten Zeit weitere Vogelgrippe-Fälle auftreten, wird der Sperrbezirk Mitte März wieder aufgehoben. Das berichtet die Stadt am Donnerstag.