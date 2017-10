Wer an Blutkrebs erkrankt ist, benötigt nicht selten eine Stammzell-Spende. Das Problem: Nicht immer kann ein Spender gefunden werden. In diesen Fällen wenden sich die Verantwortlichen an die Öffentlichkeit. Auch an diesem Wochenende ist wieder ein Karlsruher auf der Suche nach einem Spender.

Müdigkeit, Fieber, Appetitlosigkeit und Schmerzen in den Knochen- all das können Symptome für Blutkrebs, also Leukämie, sein. Bei vielen Patienten lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, was ihre Erkrankung ausgelöst hat. Daher gibt es auch keine Möglichkeit der Vorbeugung.

Wie bei anderen Formen der Krebs-Erkrankung auch, kann eine Chemotherapie zur Heilung führen. Wenn dies alleine aber nicht ausreicht, muss der Patient auf eine Stammzelltransplantation hoffen. Dann wird das Knochenmark des Leukämie-Patienten zerstört und durch gesundes Spendermaterial ausgetauscht. Das Spendermaterial muss allerdings so ähnlich wie möglich sein und viele identische Oberflächenmerkmale aufweisen - und genau hier ist für viele Patienten das Problem.

Angehörige veranstalten die Aktionen

Immer wieder steht kein passender Spender zur Verfügung. Auch der 50-Jährige Uwe aus Karlsruhe hat dieses Problem. Gemeinsam mit der gemeinnützigen Gesellschaft DKMS sind seine Angehörigen und Freunde nun auf der Suche nach einem geeigneten Spender. Das Ziel: Der Fastnachter und Zunftmeister soll in der nächsten Saison "mit seiner fröhlichen und spaßigen Art die Menschen zum Lachen bringen".

Solche Aktionen immer mal wieder organisiert, so Laura Riedlinger von der DKMS im Gespräch mit ka-news. Die Initiative und die Organisation der Registrierungsaktion geht dabei immer von Patienten selbst oder von dessen persönlichem Umfeld aus. Diese planen dann die Veranstaltung, laden Helfer ein und suchen eine Location. Die DKMS sorgt mit Werbematerial für eine größere Aufmerksamkeit und bringt am Aktionstag die benötigten Materialien.

Zuletzt gab es von der DKMS 2016 eine solche Stammzellensuche: "Bei der Aktion am 23. Oktober für den damals 57-jährigen Dietmar und die 36-jährige Kerstin haben sich 383 potenzielle Stammzellspender registriert", berichtet Riedlinger. Wie es um den Gesundheitszustand der beiden heute steht, kann sie aber nicht sagen: "Wir erhalten Informationen dieser Art ausschließlich von den Patienten selbst, Angehörigen oder Freunden. Wenn der Kontakt nach einer Aktion abflacht, können wir dazu folglich nichts sagen." So kann sie auch nicht sagen, ob ein passender Spender unter den Registrierten gefunden werden konnte.

Auch andere Organisationen suchen aktiv

Im Stadtkreis Karlsruhe fand die letzte Aktion der DKMS am 23. November 2014 im Bürgerzentrum Südwerk für die damals 34-jährige Vera statt. Für sie konnte, unabhängig von der Aktion, ein Spender gefunden werden.

Im Stadt- und Landkreis gibt es bislang 36.766 potenzielle Stammzellspender. Weltweit liegt die Zahl laut DKMS bei rund 7,5 Millionen. Auf diese Weise konnte bereits 63.974 Patienten geholfen werden. Im Großraum Karlsruhe haben bereits 397 Menschen tatsächlich Knochenmark oder Stammzellen gespendet.

Neben der DKMS suchen gerade in der Region um Karlsruhe der "Blut e.V." nach Stammzellspendern. Auch wenn es sich hierbei um eine andere Organisation handelt, werden die registrierten Spender in der gleichen Datenbank vermerkt. Über "Blut e.V." sucht aktuell beispielsweise Lale G. nach einem Spender. Auch für sie wurde eine Aktion organisiert.