Wohin man in Karlsruhe auch schaut, die Erde ist offen. Was von oben nur eine Behinderung des Verkehrs zu sein scheint, sieht im Untergrund ganz anders aus. Die Bauarbeiten schreiten voran in den Tunneln unter der Fächerstadt. ka-news war beim letzten Baustellenspaziergang des Jahres dabei.

Mit Gummistiefeln, Westen und Bauhelmen ausgestattet ging es in den Untergrund: Am Donnerstag fand die letzte Karlsruher Baustellenführung in diesem Jahr statt. Geleitet wurde die Gruppe mit rund 40 Teilnehmern wieder Peter Müller vom Ingenieurbüro Krebs+Kiefer.

Tunnel wirkt relativ klein

Zwei Bahngleise sollen im unterirdischen Tunnel entstehen. "Ganz schön klein", finden ihn einige Besucher dafür. Größer werde es nicht, informiert Peter Müller. Die Höhe der "Halle" bleibe bestehen, es werde mit dem Einbau der Gleise sogar noch etwas enger. "Ja, es sieht klein aus, aber tatsächlich sind die Bauteile alle relativ schlank und hoch bewährt", so der Bauingenieur. Es werde also alles passen. Jede Haltestelle wird eine Länge von rund 100 Metern haben.

Es wird Aufzüge geben

An den verlaufenden Kabeln in der Betonwand kann man bereits erahnen, wo später die Rolltreppen in den Untergrund verlaufen werden. Barrierefreiheit wird auch bestehen: "An jedem Bahnsteig wird es einen Aufzug geben", so Müller.

Bauwerk sehr stabil

Die Betonpfeiler, die bis zur Decke des Baus reichen, sind nur vorübergehend aufgestellt. Zum Ende der Baustelle werden sie entfernt, um Platz für die Bahngleise zu machen. Doch auch ohne Pfeiler wird der Tunnel stabil bleiben.



Noch sicherer soll die Beton-Konstruktion mit Ankern gemacht werden, welche die Wände fest zusammenhalten. Wie lange das Bauwerk halten wird? 80 Jahre, schätzt der Spezialist der Kombi-Lösung.

Eine wichtige Rolle spiele dabei auch der Boden, erklärt Peter Müller. "Hier in der Rheinebene besteht der Boden aus Sand und Kies, er ist ist daher sehr belastungsfähig. Wir haben also einen super Baugrund".