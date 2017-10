Mit dem obligatorischen Spatenstich fiel am heutigen Freitagnachmittag in der Ludwig-Erhard-Allee der offizielle Startschuss für den Neubau der Firmenzentrale der Weisenburger Bau GmbH. Ab sofort sollen die Entwürfe des japanischen Star-Architekten Tadao Ando in die Tat umgesetzt werden.

Der Umzug vom derzeitigen Standort in Rastatt in die neue Geschäftszentrale nach Karlsruhe ist für 2019 geplant. In knapp zwei Jahren Bauzeit soll der neue Firmensitz der Baufirma in der Ludwig-Erhard-Allee im Bauabschnitt " Lohfeld" stehen.

Auf zirka 13.000 Quadratmetern Gesamtfläche, verteilt auf sieben Stockwerke, sollen 650 Arbeitsplätze und drei Tiefgaragen Parkdecks entstehen. Außerdem bietet das neue Gebäude, so der Plan, begehbare Grünflächen auf dem Dach, eine Cafeteria sowie ein Fitnessstudio. Die Entwürfe für das neue Bürogebäude stammen von dem mehrfach ausgezeichnet japanischen Architekten Tadao Ando.

Stararchitekt sagte erst im siebten Anlauf zu

Wie Weisenburger-Geschäftsführer Nicolai Weisenburger am Freitag in Karlsruhe erklärte, sind von der ersten Idee bis zum heutigen Spatenstich rund fünf Jahre vergangen. Dabei waren laut Weisenburger vor allem drei Faktoren entscheidend. " Wir wollten eine Unternehmenszentrale, in der sich Mitarbeiter zu Hause fühlen, die die Unternehmensphilosophie widerspiegelt und die unsere Zukunftsideen unterstützt." Auf dieser Grundlage wurde laut Weisenburger dann nach einem Architekten gesucht - eine Suche die schließlich bis nach Japan zu Tadao Ando führte.

Der Architekt erklärte beim Spatenstich in einer aufgezeichneten Videobotschaft von seinem Büro in Osaka (Japan) die Pläne des von ihm entworfenen Gebäudes. Das Gebäude solle Besucher inspirieren, so der 76-jährige Architekt. Wie Geschäftsführer Nicolai Weisenburger verriet, brauchte es viel Überzeugungsarbeit, um den Japaner für das Projekt zu überzeugen. "Wir konnten ihn erst im siebten Anlauf für uns gewinnen." Letztendlich habe sich die Mühe und die Ausdauer jedoch gelohnt, so Weisenburger.

"Doppelte Freude für die Stadt Karlsruhe"

Weisenburger dankte in seiner Rede auch den künftigen Nachbarn für das "entgegengebrachte Vertrauen". Nach Bekanntwerden der Neubau-Pläne auf dem Gelände "Lohfeld" hatte es Bedenken vonseiten einiger Bürger gegeben. Man sei aber in guten Gesprächen und um Transparenz hinsichtlich der Baupläne bemüht, so der Bauherrr. "Wir haben uns bislang sehr gut miteinander arrangiert. Man kann sich jederzeit bei uns über die Bauvorgänge informieren."

Baubürgermeister Michael Obert (FDP) sprach beim Spatenstich von einer "doppelten Freude" für die Stadt Karlsruhe. Man freue sich ein Unternehmen wie die Weisenburger Bau GmbH in Karlsruhe willkommen zu heißen. Zum anderen sei es mit dem Bau möglich, einen Architekten wie Tadao Ando in der Stadt begrüßen zu können.