Sozialer Wohnungsbau in Karlsruhe: "Haben noch einiges zu tun"

Als Reaktion auf die zunehmende Zuspitzung des Wohungsmarktes einigte sich der Gemeinderat im Jahr 2014 auf einen Grundsatzbeschluss zur Karlsruher Wohnungsmarktförderung. Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz gab zum Ende der dreijährigen Pilotphase einen Wasserstandsbericht.

Anfang 2014 beschloss der Gemeinderat im Rahmen zur Karlsruher Wohnraumförderung das "Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm" (KAWoF) zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie das Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI).

Mit diesen Maßnahmen regierte man auf die verschärfte Wohnungsmarktsituation von der auch die Fächerstadt stark betroffen war. Zwischen 2007 und 2015 ist die Stadt um knapp 30.000 Einwohner gewachsen und gehört damit zu den bundesweit 15 größten Wachstumsstädten.

Zum Ende der dreijährigen Pilotphase fällt das Fazit von Finanzbürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz positiv aus. Auch Bernhard Eldacher vom Karlsruhe-Liegenschaftsamt zeigte sich zufrieden. Das Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm habe sich demnach bisher in weiten Teilen bewährt.

Rund 850 Wohnungen wurden gefördert

Anpassungspotenzial sehen die Verantwortlichen daher nur noch in wenigen Punkten. Zu den wesentlichen Änderungen gehört demnach eine Erhöhung der Bindungsdauer von 25 auf 30 Jahren. In diesem Zeit ist der Investor, der die Förderung von der Stadt bekommt, an die Verpflichtung die sozialen Wohnungen anzubieten, gebunden.

Die Bürgermeisterin betonte aber auch, das bisher nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung getan ist. "Wir haben einiges geschafft aber auch noch einiges zu tun." Die Maßnahme zeige aber auch, das man das Problem früh erkannt und rechtzeitig gegen gesteuert habe, so Luczak-Schwarz.

In den vergangenen drei Jahren konnten während des Pilotprojekts 847 Sozialwohnungen mit insgesamt über 58.000 Quadratmeter Wohnfläche neu gefördert werden. Auch Bernhard Eldacher bewertete die Zunahme von sozial gefördertem Wohnraum in Karlsruhe positiv. " Wir haben einen hohen Umkehrtrend geschafften." Doch auch er sieht die bisherige Entwicklung nur als Zwischenschritt. " Wir wollen noch besser werden", sagt der stellvertretende Leiter des Liegenschaftsamt selbstbewusst.

Flächen sind das Problem

Die Co-Finanzierung durch das Land macht den Sozialen Wohnungsbau auch für Investoren zu einem attraktiven Projekt. Das Land hat für die Maßnahme 93 Millionen Euro an Darlehen und knapp weitere 10 Millionen als Zuschüsse zur Verfügung gestellt.

Auch der Trend zu Investition in Immobilien, aufgrund niedriger Zinsen mache eine Investition im KAWOF reizvoll, so Luczak-Schwarz. Von Seiten der Stadt steht man weitere Wohnraumförderung offen gegenüber. Das Problem ist, das es im Moment kaum freie Fläche gebe, die rechtlich zur Verfügung stehe, so die Bürgermeisterin.