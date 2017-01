Im Gemeinderat wird der Zustand des "blauen Strahls" im Karlsruher Schlossgarten bemängelt. Die Fliesen sind abgestoßen, die Umgebung nach 15 Jahren ausgetrampelt. Renovierung, weiterer Verfall oder Entfernung? Was soll mit dem Majolika Streifen im Schlosspark passieren?

Nachdem die Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Karlsruhe" (GfK) im Dezember bei der Stadt Karlsruhe angefragt hatte, ob es Pläne gebe, den blauen Majolika-Streifen im Schlossgarten auszubessern, hat die Stadtverwaltung nun Stellung genommen. Der 1.645 blauen Keramik- Fliesen waren 2001 vor dem Hintergrund des 100-jährigen Bestehen der Majolika zu einem Streifen angelegt worden. Dieser verläuft vom Karlsruher Schloss durch den gesamten Schlossgarten bis zur Majolika-Manufaktur.

Die GfK kritisiert jetzt den Zustand des blauen Streifens. Es habe sich eine Rinne, in der keine Wiese mehr wachse gebildet, zudem gebe es unebene Stellen am Streifen. Außerdem sei er durch das Betreten und Befahren von Fußgängern und Fahrradfahrern in Mitleidenschaft gezogen worden. Demzufolge sei der Streifen nicht mehr ausreichend ansehnlich für den Schlossgarten und bedürfe neuer Befestigung.

"Ertüchtigung ist nicht beabsichtigt"

Das Amt für Vermögen und Bau ist vom Land Baden-Württemberg mit der Verwaltung des Schlossplatzes beauftragt. Derzeit hält das Amt einen Weg parallel zum blauen Strahl oder die Einbettung des Strahles in einen Weg für nicht möglich.

"Eine Ertüchtigung des Strahles ist aktuell durch das Land nicht beabsichtigt", teilt die Stadt mit. Die Zukunft des "Fliesen- Strahls" liegt also in den Händen des Landes: Eine Entscheidung soll im Zusammenhang mit der Sanierung des Schlossgartens fallen.