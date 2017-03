Sorge am Alten Friedhof: Tierfreund will Karlsruher Eichhörnchen retten

Vor rund vier Jahren sorgte ein engagierter Eichhörnchenfreund in Karlsruhe für Aufsehen. Der passionierte Tierschützer setzte sich für die Zukunft und das Wohlergehen der Eichhörnchen am Alten Friedhof ein - allerdings anonym. Nun hat sich sein selbst ernannter Nachfolger gemeldet.

Mark S. ist Tierfotograf und Autor. Ein Thema liegt ihm dabei besonders am Herzen: die Eichhörnchenfamilie am Alten Friedhof in Karlsruhe. Über sie hat der Autor sogar schon ein Buch geschrieben. Der 41-Jährige aus Berghausen entdeckte durch einen Tipp und über sein Hobby, die Tierfotografie, den kleinen Park und Spielplatz in der Karlsruher Oststadt.

Das abenteuerliche Leben eines Eichhörnchenclans in Buchform

"Ich hatte bereits ein paar Sätze zu meinen Eichhörnchenfotos verfasst, als mich mein Vorgänger, der Mann, der sich vor meiner Zeit intensiv um die Tiere gekümmert hatte, dazu ermutigte, ein Buch zu dem Thema zu schreiben", erzählt der Tierfreund im Gespräch mit ka-news. Es habe sich aufgrund der vielen Fotos der kleinen Nager geradezu angeboten. "Es war mein erstes Buch, aber ich habe bald vor, ein zweites Werk mit tierischen Kurzgeschichten zu veröffentlichen", erzählt Mark S. im Gespräch mit ka-news.

"Die Eichhörnchen vom Alten Friedhof" erzählt Geschichten aus dem Leben von "Schwarze Power", "Oranje" oder "Hörnchen von der Mauer" – Mark S. erkennt jedes Tier und hat allen einen charakterisierenden Namen gegeben. Ihre Futtersuche, die Gefahren ihres Alltags aber auch die Erlebnisse mit den Menschen gibt Mark S. in seiner Erzählung wieder – kombiniert mit seiner Fotografie.

Eine Fortsetzung von "Die Eichhörnchen vom Alten Friedhof" wird es allerdings nicht geben. Denn das Ende der Eichhörnchen auf dem Alten Karlsruher Friedhof stehe kurz bevor, da ist sich der Autor sicher.

Die Eichhörnchen vom Alten Friedhof - vom Aussterben bedroht

Schon 2013 hatte ein Mann – eben jener mysteriöse Eichhörnchenfreund – Alarm geschlagen und auf das Aussterben der Tiere dort erstmals aufmerksam gemacht. "Damals gab es noch mindestens 16 Eichhörnchen. Ich begleitete die Tiere seit Ende 2015 und da waren es im Schnitt immer etwa fünf bis acht Eichhörnchen. Inzwischen leben auf dem Alten Friedhof lediglich noch drei Tiere", berichtet der engagierte Tierfreund.

Wie es so weit kommen konnte? Auch darauf hat Mark S. eine Antwort: "Das Aussterben der Eichhörnchen war mit der veränderten Infrastruktur rund um die Ludwig- Erhard-Allee beschlossene Sache. Den possierlichen Nagern wurden die Verbindungen in den Wald genommen. Sie waren fortan eine 'geschlossene Gesellschaft', die sich nur noch untereinander paaren konnte."

Als Eichhörnchen führe man auf dem Alten Friedhof ein stressiges Leben. "Dafür sorgen auch viele Hundehalter, die trotz Leinenpflicht ihren Hund frei laufen lassen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Eichhörnchen sich ständig in akuter Lebensgefahr befinden", schildert der Autor. Er schätzt, dass 50 Prozent der Hundehalter ihre Tiere nicht anleinen würden.

Das ärgert den Tierfreund: "Trotz meiner freundlichen Bitten, zeigte keine einzige Person Verständnis. Es gibt dort sogar einen Mann, der seinem Hund die Eichhörnchen zeigt und auf sie hetzt. Er freut sich, wenn sein Vierbeiner etwas 'Abwechslung' erleben darf. Führt man Gespräche, stößt man im besten Falle nur auf Ignoranz." Und dennoch lässt Mark S. sich nicht unterkriegen. "Ich bin noch immer auf dem Alten Friedhof in Karlsruhe und füttere die kleinen Nager", sagt er. "Wobei es in Zukunft vielleicht seltener der Fall sein wird."