vor 5 Stunden Stuttgart Sonntag bringt Sonne für alle - Danach wird es schlechter

Die Menschen im Südwesten können am Wochenende noch einmal ein ausgiebiges Sonnenbad nehmen. In der kommenden Woche soll es allerdings kälter werden, wie Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch sagte.