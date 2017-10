Nach einem wechselhaften Wochenstart können sich die Menschen im Südwesten auf sonnige und milde Tage freuen.

Das werde aber höchstens am Mittwoch und Donnerstag so sein. "Denn von Freitag an zieht eine Schlechtwetterfront über Baden-Württemberg", fügte der Experte hinzu. Diese werde sich voraussichtlich über das Wochenende halten.

Doch erstmal wird es schön: Am Mittwoch soll es im Süden und später am Tag auch im Norden schönes Herbstwetter geben. Der Donnerstag wird nach der Auflösung von Nebelfeldern im gesamten Südwesten weitgehend sonnig und mild. Die Höchstwerte im Raum Stuttgart könnten dann 18 Grad Celsius erreichen. Am Freitag zieht Regen von Nordwesten her auf. Am Samstag wird es windig, am Sonntag gebietsweise sogar stürmisch. Außerdem soll die Schneefallgrenze in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf 1200 Meter sinken.