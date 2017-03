Sonne und milde Temperaturen am Wochenende im Südwesten

Nach dem Regen-Intermezzo erwartet Baden-Württemberg am Wochenende Sonnenschein und wenig Wolken. Und das bei überwiegend frühlingshaften Temperaturen mit bis zu 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienste am Freitag mitteilte.

Am Samstag lösen sich einzelne Nebelfelder zügig auf, dann scheint die Sonne mit wenigen Schleierwolken. Die Höchstwerte liegen bei 13 Grad im Bergland und bis zu 16 Grad in der Rheinebene. In der Nacht zum Sonntag wird es kalt mit minus 3 Grad. Teilweise kann es laut DWD auf den Straßen glatt sein. Den Sonntag bestimmt die Sonne, örtlich kann es Wolken geben.