Zwei Personen wurde am Montagabend um 18.45 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Pulverhausstraße verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte die tiefstehende Sonne eine Autofahrerin geblendet. Der entstandene Schaden liegt bei rund 6.000 Euro.

"Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein 27 Jahre alter Autofahrer kurz vor dem Espenweg seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern müssen, was die ihm folgende 28 Jahre alte Autofahrerin aufgrund der Blendung durch die tief stehende Sonne zu spät erkannte," so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Daraufhin fuhr sie laut Polizei mit ihrem Peugeot derart auf den Renault des Mannes auf, dass sie selbst wie auch der Beteiligte zwar leichte, aber schmerzhafte Blessuren erlitten. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.