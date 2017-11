Am Sonntag startete am Karlsruher Hauptbahnhof eine Sonderfahrt mit einer Zweisystem-Stadtbahn der AVG nach Bonn zur Weltklimakonferenz. Während zum einen das 25-jährige Bestehen des "Karlsruher Modells" mit dieser Fahrt gefeiert wurde, sollte zudem auf den "Deutschland-Tag des Nachverkehrs" aufmerksam gemacht werden.

In diesem Jahr feiert die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) das 25-jährige Bestehen des "Karlsruher Modells". Am 25. September 1992 nahm die weltweit erste Zweisystem-Straßenbahn ihren Betrieb auf. So verkehrten auf der einstigen Pionierstrecke zwischen Karlsruhe und Bretten zu Beginn der 90er Jahre erstmals Stadtbahnfahrzeuge im Regelbetrieb auf Eisenbahnschienen.

Die Grundidee, einen Stadtbahnwagen technisch so umzubauen, dass dieser sowohl auf dem innerstädtischen Stromnetz als auch auf den DB-Eisenbahngleisen fahren konnte, stammt von Dr. Dieter Ludwig, dem ehemaligen Geschäftsführer der AVG. Der 78-Jährige sowie rund 100 weitere geladene Gäste feierten das Jubiläum des "Karlsruher Modells" am Sonntag mit einer Fahrt von Karlsruhe nach Bonn, wo ab dem heutigen Montag die zweiwöchige Weltklimakonferenz stattfindet.

Klimafreundliche Mobilität

Zudem wollten der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die AVG im Rahmen der fünften Auflage des "Deutschlandtags des Nahverkehrs" auf die Vorzüge des Tram-Train-Modells sowie die Bedeutung des öffentlichen Verkehrs für die Mobilität im Land aufmerksam machen. "Rund 170 Millionen Menschen nutzen jedes Jahr die Nahverkehrsangebote zwischen Wörth, Heilbronn, Bruchsal und Freudenstadt. Das "Karlsruher Modell" einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass zahlreiche Pendler vom Auto auf den klimafreundlichen Zug umgestiegen sind", sprach Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann.

Auch hob Hermann hervor, dass das Tram-Train-Modell für eine moderne Mobilität stehe, die unseren Planeten schütze. Seit 2016 fährt die komplette Stadtbahnflotte der AVG mit Ökostrom. "Unsere Fahrgäste sind somit nicht nur auf dem Weg zur Weltklimakonferenz, sondern tagtäglich im gesamten AVG-Streckennetz klimaneutral unterwegs", erklärte Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der AVG.

"Karlsruher Modell" ist Erfolgsmodell

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup erwähnte, dass dank des "Karlsruher Modells" der ÖPNV bei uns keine Grenzen kenne. "Was heute vielen Fahrgästen selbstverständlich erscheint – ohne Umsteigen von Karlsruhe und zurück mit einem einheitlichen Tarif- und Taktsystem – das war vor mehr als zwei Jahrzehnten noch mit deutlich größerem Aufwand verbunden", so Mentrup. Außerdem nannte der Karlsruher Oberbürgermeister das "Karlsruher Modell" ein Erfolgsmodell, das mit seiner einzigartigen Organisationsstruktur weltweit Maßstäbe gesetzt habe.

"Nun gilt es auch mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte und die angestrebte Sicherung des "Karlsruher Modells" die richtigen Weichen zu stellen", so Alexander Pischon, Vorsitzender der AVG-Geschäftsführung. Dem stimmte auch Wolfgang Arnold, VDV-Landesgruppenvorsitzender, zu. "Die weitere Entwicklung und der massive Ausbau des ÖPNV ist ein entscheidender Faktor, um im Bereich des Klimaschutzes und der Luftreinhaltung die Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern", so Arnold.

VBK und AVG modernisieren Fahrzeugpark

Aktuell läuft eine große Modernisierung des mittlerweile in die Jahre gekommenen Stadtbahn-Fahrzeugparks. Bei VBK und AVG sind seit 2013 bereits 55 Neufahrzeuge in Betrieb genommen worden. Bis zum Frühjahr 2019 erhöht sich diese Zahl auf 117. Die älteren Fahrzeuge werden modernisiert und technisch auf den zukünftigen Tunnelbetrieb vorbereitet, erklärt die AVG.