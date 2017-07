vor 1 Stunde Karlsruhe Sommerschließzeiten 2017: Karlsruher Hallenbäder geben Revisionszeiten bekannt

Der Hochsommer in Karlsruhe ist in vollem Gange. Viele suchen bei hohen Temperaturen Abkühlung in einem der vielen Hallenbäder der Fächerstadt. Damit dies auch zukünftig möglich ist, erfolgen in der Sommerpause Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten.