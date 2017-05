Smartphone, Geld und Papiere weg: 22-Jähriger am KIT überfallen

Ein 22 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Geländes des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Opfer eines Räuberduos geworden. Neben Geld und den persönlichen Papieren erbeuteten diese das Smartphone des Geschädigten. Das geht aus einer Pressemeldung der Polizei hervor.

Der unter erheblicher Alkoholeinwirkung stehende junge Mann hatte sich nach Aussage der Polizei verlaufen und war gegen 3.15 Uhr auf der Richard-Willstätter-Allee unterwegs, als er an der Ecke zur Straße Am Forum von einem Unbekannten angesprochen wurde.

Dieser bot ihm zunächst auf Deutsch mit ausländischem Akzent an, ihn nach Hause zu bringen, nahm ihn aber plötzlich in den Schwitzkasten und brachte ihn zu Boden. Nun trat ein zweiter Mann aus einem Gebüsch hervor und zog dem Mann den Geldbeutel aus der Gesäßtasche. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Mit dem Geld, persönlichen Papieren und dem Smartphone des Geschädigten machte sich das Duo schließlich davon. Die von der alarmierten Polizei ausgelöste Fahndung führte nicht zu einer Festnahme. Nach den Angaben der Polizei beschrieb der bei dem Überfall leicht Verletzte den ersten Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann hat einen dunklen Teint, ist von südländischer Erscheinung und trug ein helles Oberteil sowie eine dunkle Hose.

Eine Beschreibung des Komplizen war dem Opfer nicht möglich. Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 0721/939-5555 an den Kriminaldauerdienst erbeten.