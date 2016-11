Skelett in Stutensee: Verkleideter Mann überfällt Restaurantgäste

Anzeige

Zwei der drei Gäste folgten seiner Aufforderung und übergaben ihm ihre Geldbörsen, in welchen sich nur wenig Geld befand. Als er danach noch ein Handy von einem Tisch an sich nehmen wollte, dies aber fallen ließ, flüchtete er aus dem Restaurant mit den Geldbörsen zu Fuß in Richtung Straßenbahnhaltestelle Blankenloch-Kirche.

Die Zeugen konnten der Polizei eine Täterbeschreibung abgeben. Demnach sei der Mann etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 2 Meter groß,eher dünne Statur. Er war offensichtlich mit einem Skelett-Kostüm gekleidet/maskiert, zumindest war er von Kopf bis Fuß ganz schwarz gekleidet, wobei seine schwarze Jacke auf beiden Brustseiten einen weißen Aufdruck aufwies. Außerdem trug er eine schwarze Maske über dem Kopf.

Nachdem die unmittelbar eingeleitete Fahndung nicht zur Ergreifung des Täters führte, sucht die Polizei noch Zeugen, denen der Täter auf seiner Flucht in Richtung Straßenbahnhaltestelle aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.