Skatenite auf der Kippe: Gibt es Hoffnung für eine Fortführung 2018?

Es war ein Schock für alle Inline-Fans in der Fächerstadt: Ende Mai wurde bekannt, dass das Kult-Event Skatenite in diesem Jahr nicht stattfinden wird- zum ersten Mal seit immerhin 18 Jahren. Die Stadt will die Skatenite aber noch nicht verloren geben. Zumindest 2018 soll sie stattfinden. Zuvor gilt es aber noch, einige Probleme zu lösen.