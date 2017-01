In der Nacht zum Dienstag war in Teilen von Karlsruhe ein Sirenenalarm zu hören. Wie die Polizei auf Anfrage von ka-news erklärt, handelte es sich hierbei allerdings um keine Gefahren-Situation, sondern um einen Fehlalarm.

Zwei Mal, gegen 22.30 und gegen 1 Uhr, hat in der Nacht auf Dienstag ein Sirenenalarm im westlichen Teil von Karlsruhe für Aufmerksamkeit gesorgt. Unter anderem haben sich mehrere ka-news-Leser an die Redaktion gewandt und gefragt: Was war da los?

Wie die Karlsruhe Polizei auf Anfrage mitteilt, handelte es sich bei dem Sirenengeheul um Fehlalarme, die auf dem Gelände der MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein ausgelöst wurden. Zu den genauen Umständen sei nichts bekannt, so die Polizei. Eine Pressemeldung der Raffinerie steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.