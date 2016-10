Sirenen-Alarm in Karlsruhe: Probe-Läufe für neue Anlage

Anzeige

Karlsruhe soll eine neue Sirenen-Anlage bekommen. Das steht bereits seit 2014 fest, seit es aus dem Hauptausschuss im März grünes Licht gab. Das Ziel: In der Fächerstadt soll im Ereignisfall eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung möglich sein. "Ein Warnsystem kann nur dann ein wirksames Instrument der Gefahrenabwehr sein, wenn es gelingt, möglichst die gesamte betroffene Bevölkerung zu erreichen", so die Stadt.

Warnung, Probe oder technischer Fehler?

Seither ist die Stadt dabei, die ehemaligen Luftschutzsirenen des Bundes, welche die Stadt vor einiger Zeit übernommen hat, gegen moderne Hochleistungssirenen auszutauschen. 46 neue Sirenenanlagen hat die Stadt Karlsruhe geplant. Rund eine Million Euro sollen für die Erneuerung des Sirenen-Netzes ausgeben werden. Die ersten 20 Anlagen sind nach Aussage der Stadt bereits aufgebaut.

Am gestrigen Mittwoch kam es bei der Errichtung der neuen Sirenen-Anlage aber zu einer Panne: Eine fehlerhafte Programmierung sorgte dafür, dass eine Sirene in der Innenstadt-Ost ausgelöst wurde. Das Ergebnis war in vielen Teilen der Fächerstadt zu hören - und sorgte für Verunsicherung, da der Grund für Alarmierung lange Zeit unklar blieb.

Der Fehler konnte noch am selben Tag von der Branddirektion behoben werden, versicherte die Stadt. Dennoch ist es in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin möglich, dass zu sekundenlangen Warntönen kommen kann. Der Grund: Die Stadt muss die neuen Sirenen-Anlagen einer technischen Überprüfung unterziehen.

Und wie können die Karlsruher unterscheiden, ob es sich um eine "richtige Warnung" oder einen Probealarm handelt? Bei der Probe ertönt zuerst ein Dauerton und darauf ein Heulton, im Ernstfall ertönt zuerst einminütiger auf- und abschwellender Heulton, zur Entwarnung dann ein einminütiger Dauerton. Anhören kann man sich den Warnton im Internet unter www.stoerfall.karlsruhe.de - dort erfahren Karlsruher auch, wie es sich im Ernstfall zu verhalten gilt.

Klicken Sie hier, um direkt zur Seite der Katastrophenschutz-Behörde der Stadt Karlsruhe zu gelangen. Dort finden Sie unter anderem ausführliche Verhaltensregeln für den Ernstfall. (Externer Link)

Mehr zum Thema:

Seltsames Sirenen-Geheul: Fehlalarm schreckt Karlsruhe auf

Für den Ernstfall: Karlsruhe erhält neue Hochleistungs-Sirenen