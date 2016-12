Haustierbesitzer werden das Dilemma an Silvester kennen: Hund, Katze und Co. spielen verrückt, sobald draußen das Feuerwerk losgeht. Der Deutsche Tierschutzbund e.V. informiert in einer Pressemitteilung darüber, wie die Haustiere in der Silvesternacht beruhigt werden können.

In der letzten Nacht des Jahres löse das laute Feuerwerk bei vielen Haustieren Angst oder sogar Panik aus, warnt der Tierschutzbund. "Tierhalter sollten daher versuchen, ihre Tiere während dieser Zeit möglichst vom Lärm der Knaller und Raketen abzuschotten", so der Rat der Experten.

Für Vierbeiner Ruhe schaffen

"Hunden und Katzen sollte man im Haus einen Rückzugsort bieten, an dem sie sich sicher fühlen. Bei geschlossenen Fenstern und heruntergelassenen Rollos sind die Auswirkungen des Feuerwerks auf die Tiere meist schon weniger dramatisch", so der Tierschutzbund.

In der Regel helfe es dann schon, wenn eine vertraute Bezugsperson am Abend bei den Tieren bleibe und den ihnen durch einen bewusst ruhigen und entspannten Umgang Sicherheit vermittle. "Je souveräner und gelassener sich der Mensch verhält, desto eher erkennt das Tier in ihm einen Ruhepol und entspannt sich ebenfalls", so der Tipp des Tierschutzbunds.

Zu Hause in Sicherheit

Gassi gehen sollten Hundehalter mit ihren Tieren am 31. Dezember nur an der Leine, möglichst in ruhigeren Gegenden und zu Uhrzeiten, zu denen noch nicht geböllert wird. Katzen mit Freigang blieben, so der Tierschutzbund weiter, am besten im Haus.

Vogelkäfige und Kleintiergehege sollten weit vom Fenster entfernt stehen und zusätzlich durch ein Tuch zu den Seiten des Raumes hin abgedeckt werden. Kleine Haustiere, die in der Außenhaltung leben, bräuchten zusätzliche Versteckmöglichkeiten, die sie vor hellen Blitzen und lautem Knallen etwas abschirmen. Auch solle man das Gehege unbedingt gegen hereinfallende Feuerwerkskörper absichern.

Wie feiern Sie Silvester?

