Silvester in Karlsruhe: So wird heute das Wetter!

Das Jahr 2017 steht vor der Tür. Um das vergangene Jahr gebührend zu verabschieden, bereiten viele Menschen ihr Feuerwerk vor - auch in Karlsruhe. Nur das Wetter könnte der perfekten Silvesternacht einen Strich durch die Rechnung machen.

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Während die Vorbereitungen für die Silvesterfeiern laufen, haben Meteorologen schlechte Nachricht für Feuerwerk-Fans. "Die Silvesternacht wird erst sternenklar, aber gegen Mitternacht zieht in den Niederungen und in den Städten Nebel auf", so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag.

"Die ein oder andere Rakete könnte verschwinden"

Und wie sehen die Aussichten in Karlsruhe aus? Zumindest eine positive Nachricht hat Bernhard Mühr vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT): "Der Hochdruckeinfluss dauert auch über den Jahreswechsel hinweg an." Für die Silvesternacht sei in Karlsruhe weder Schnee noch Regen zu erwarten.

Die perfekte Silvesternacht wird es aber wohl nicht werden, da die Neigung zu Nebel oder Hochnebel nach Aussage des Wetterexperten insbesondere im Rheintal zum Jahreswechsel wieder zunehme. "Möglicherweise verschwindet dann die ein oder andere Rakete in der Nebeldecke", so Mühr. Die Temperaturen liegen, so der Meteorologe weiter, um Mitternacht bei Werten zwischen 0 und -3 Grad. "Sollte die Nacht sternenklar verlaufen, kann es auch kälter werden." Der Wind wehe nur schwach.

Neues Jahr bringt Regen und Schnee mit sich

An Neujahr wiederum soll dann aber wieder überwiegend die Sonne scheinen, erklären die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts. Dabei könnten gelegentlich auch Wolken aufziehen. Ihr Tipp: "Der Feiertag sollte draußen verbracht werden, denn in der Nacht zum Montag sollen Wolken in den Südwesten ziehen." Sie bringen dann Regen und Schnee mit sich.

