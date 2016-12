vor 5 Stunden Stuttgart Silvester in Karlsruhe: Mehr Polizei in Großstädten unterwegs

Mit zusätzlichen Polizisten in den größeren Städten will das Innenministerium für einen sicheren Jahreswechsel sorgen. An Silvester und der Neujahrsnacht seien im ganzen Land mehr Beamte als sonst im Dienst, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Stuttgart mit. Eine genaue Zahl nannte er nicht.