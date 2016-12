Böller, Raketen und Neujahrsbrezeln! Wir nehmen Sie mit in das Karlsruhe der vergangenen 100 Jahre - genießen Sie historische Aufnahmen von Silvester und Neujahr aus dem Karlsruher Stadtarchiv.

Die Silvesternacht birgt immer eine besondere Atmosphäre: Ein Jahr geht zu Ende und man fragt sich, wie die Zeit schon wieder so schnell vergehen konnte. Gleichzeitig ist Silvester auch ein Neuanfang mit unzähligen neuen Möglichkeiten. Doch egal ob man zurück oder nach vorne blickt, die letzte Nacht des Jahres ist ein Grund zum Feiern. ka-news hat das Stadtarchiv nach alten Silvesterbildern aus Karlsruhe durchforstet und einiges gefunden, das Erinnerungen wieder aufleben lässt.

Historisch: Silvester in Karlsruhe Alle Bilder

