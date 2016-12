Silvester in Karlsruhe: Einlass-Kontrollen auf dem Turmberg

Das Feuerwerk um Mitternacht ist das Highlight der Silvesternacht. Einer der besten Aussichtsplätze über Karlsruhe ist der Durlacher Turmberg, der an Silvester dementsprechend viel besucht ist. In diesem Jahr wird es Einlass-Kontrollen geben.

Die Turmbergterrasse gehört in Karlsruhe mit zu den beliebtesten Adressen, um auf das neue Jahr anzustoßen. Um die Sicherheit der Feiernden zu gewährleisten und die Besucherströme zu lenken, werde der direkte Zugang zur Turmbergterrasse am 31. Dezember durch Einlasskontrollen begrenzt. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Von 22 bis 1 Uhr kommen laut Pressemeldung auch Autofahrer nicht weiter. Zur Sicherung der Anfahrtswege für Rettungskräfte sei die Zufahrt zum Turmberg über die Reichardtstraße (ab Neßlerstraße) wie auch über die Jean-Ritzert-Straße (ab den Parkplätzen nach dem Schützenhaus) gesperrt. Ganz bequem erreiche man den Durlacher Hausberg in dieser Nacht mit der Turmbergbahn. Sie ist von 22 bis 1 Uhr in Betrieb.

Wie feiern Sie Silvester?

ka-news sucht die schönste Silvester-Feier! Schicken Sie uns Ihre festlichen Bilder per ka-Reporter-Formular. Unter allen Einsendungen verlosen wir 5x2 Kinokarten für den Filmpalast am ZKM. Teilnahmeschluss ist der 8. Januar 2017.