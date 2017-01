Zuwachs im Club der Millionäre: Ein Karlsruher hat bei der Lotterie Silvester-Millionen den Hauptgewinn von einer Million Euro erzielt. Die übrigen Millionentreffer gingen in die Kreise Zollernalb, Heilbronn und Lörrach.

Schlüssel zum Millionengewinn in Karlsruhe war die Losnummer 519318. Der Glückspilz aus der Stadt des Rechts gab seinen Tipp online ab, so die Saatliche toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg in einer entsprechenden Pressemeldung. Damit wird ihm der Gewinn in den nächsten Tagen automatisch aufs hinterlegte Konto überwiesen. Die übrigen drei Millionentreffer gingen in die Kreise Zollernalb (Losnummer: 535919), Heilbronn (048920) und Lörrach (562347).