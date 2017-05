Sollten die Haltestellen in Karlsruhe mit Notruf-Tasten ausgestattet werden? Über diese Frage herrscht in der Fächerstadt noch immer Uneinigkeit. Die Stadt hält die Knöpfe in Zeiten von Smartphones für unnötig. Viele Stadträte sehen das allerdings anders.

Im Falle eines Notfalls schnell und unkompliziert Hilfe rufen - das ist das Konzept hinter Notruf-Knöpfen, wie man sie beispielsweise an Fahrscheinautomaten in Mannheim findet. Auch in Karlsruhe ist eine Diskussion über das Thema entbrannt.

Befürworter, wie die Karlsruher SPD und die "Allianz für mehr Sicherheit in Karlsruhe" sind sich einig, dass die Tasten das Sicherheitsgefühl verbessern könnten. Die Stadt hingegen lehnt die Idee ab: Zu teuer und unnötig wäre die Umrüstung der Fahrscheinautomaten.

"Nicht jeder kann ein Handy bedienen"

Notruf-Knöpfe an Fahrscheinautomaten können zum Sicherheitsempfinden der Menschen beitragen, da ist sich SPD-Stadträtin Irene Moser sicher. Ihre Fraktion hatte das Thema am Dienstag mit einem Antrag auf die Tagesordnung gebracht. "Mit Notruf-Knöpfen kann man nicht nur Fahrgästen, sondern auch Passanten im Stadtgebiet die Möglichkeit bieten, in Notsituationen schnell und direkt bei der Polizei um Hilfe zu rufen", so die SPD-Stadträtin. Die Notruf-Tasten könnten auch im Falle eines Unfalls oder medizinisches Notfalls hilfreich sein.

Einen solchen Sicherheitsbedarf sieht die SPD vor allem in den zukünftigen unterirdischen Haltestellen: "Insbesondere an den unterirdischen Haltestellen, an denen nicht unbedingt ein gutes Mobilnetz verfügbar sein wird, ist dies eine sinnvolle Investition und erhöht entscheidend die aktive und passive Sicherheit", so Moser weiter.

Die Installation von Notruf-Knöpfen an Fahrscheinautomaten hält auch der parteilose Stadtrat und Mitbegründer der "Allianz für mehr Sicherheit in Karlsruhe", Stefan Schmitt, für sinnvoll und längst überfällig: "Notruf-Knöpfe sind keine veraltete Technologie, auch wenn viele Menschen ein Smartphone besitzen. Es gibt viele Gründe, warum ein Handy nicht die Lösung für einen Notfall ist." Das gelte vor allem in den unterirdischen Haltestellen. "Wer bei so einem milliardenschweren Projekt kein Geld für Notfall-Knöpfe an den Fahrscheinautomaten hat, der macht sich lächerlich", so Schmitt.

Für die Installation von Notruf-Knöpfen an Fahrscheinautomaten spricht sich auch AfD-Fraktionsmitglied Paul Schmidt aus: "Gerade ältere Leute befinden sich oft in hilfesuchenden Situationen und können kein Handy bedienen. Wir brauchen solche Notruf-Knöpfe!" Ähnlich sieht das auch Grünen-Stadtrat Joschua Konrad: "Es tut nichts zur Sache, ob diese Notfall-Knöpfe zeitgemäß sind oder nicht. Fakt ist, dass es sie sogar in der Unibibliothek gibt - und dort läuft jeder mit einem Smartphone herum."

VBK und Kasig sollen sich des Themas annehmen

Weniger überzeugt zeigt sich die Karlsruher CDU-Fraktion von dem Vorschlag. "Wir brauchen solche Notfall-Knöpfe nicht", erklärt CDU-Stadtrat Sven Maier klar und deutlich.

FDP-Stadtrat Karl-Heinz Jooß merkt an, dass viele ältere Menschen oft ohne Handy aus dem Haus gehen oder keines besitzen würden. Dennoch fordert er: "Das Thema gehört in den Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und nicht hier in den Gemeinderat." So sieht das am Ende auch Oberbürgermeister Frank Mentrup. Anstelle einer Abstimmung wird die Thematik in den Aufsichtsrat der VBK und der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) verwiesen.

