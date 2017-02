In Münster gibt es eine außergewöhnliche Kampagne, mit der die Sicherheit von Frauen in Kneipen und Clubs gewährleistet werden soll. "Ist Luisa da?", lautet die Frage, auf die das Kneipenpersonal mit Hilfe antworten soll. Wäre so eine Aktion nicht auch in Karlsruhe vorstellbar?

Die Idee, in Bars und Clubs ein Codewort für die Sicherheit von Frauen zu etablieren, soll aus Lincolnshire in England stammen. Ziel der Initiatorin Hayley Child, städtische Beauftragte "im Kampf gegen sexualisierte Gewalt", sei es gewesen, Frauen, die sich bedrängt fühlen, schnell Hilfe zu leisten. In Münster wurde die Kampagne bereits übernommen.

Mehr Sicherheit für Frauen

Der dortige Frauennotruf möchte den Frauen mit der Aktion mehr Sicherheit und Selbstvertrauen geben, heißt es in dortigen Medienberichten. Mit der einfachen Frage "Ist Luisa da?", könnten sich Frauen an das Personal wenden und das ohne großartig Aufmerksamkeit in einer unangenehmen Situation zu erregen. Informiert über "Luisa" und darüber wie man Hilfe bekäme, würden die Frauen zum Beispiel in den Damentoiletten der Kneipen.

Barkeeper, Kellner und Clubbesitzer könnten durch den Code schnell agieren, die Frau in einen geschützten Raum bringen, ihr ein Taxi rufen oder ihren Freunden Bescheid geben. Eine Frau müsste sich in einer Situation, in der sie sich von einem Mann belästigt fühlt, nicht erst erklären, in vollen Bars oder bei lauter Musik, nicht durch den ganzen Raum brüllen, dass sie einen Typ nicht alleine loswerde und ihr sein Verhalten unangenehm sei.

"Tolles Projekt. Auch in Karlsruhe vorstellbar"

Ruth Schäfer vom Wildwasser und Frauennotruf in Karlsruhe sagt im Gespräch mit ka-news, sie würde eine solche Kampagne auch in Karlsruhe begrüßen. "Das Projekt ist wirklich toll. Eine Umsetzung in Karlsruhe wäre klasse. Leider sind unsere Kapazitäten, was das Personal betrifft, aber begrenzt. Wir können leider nicht jede Kampagne in Karlsruhe sofort übernehmen." In Karlsruhe mache die Frauenberatungsstelle in Schulen zum Beispiel auf das Thema "Sicherheit in Kneipen oder virtuelle Treffs" aufmerksam. Auch legen Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche regelmäßig die Kärtchen der Beratungsstelle in Karlsruher Kneipen oder Praxen und Einrichtungen für Kinder und Jugendlichen aus.

So ein Codewort könne wirklich helfen, meint Schäfer und berichtet von Erfahrungen junger Frauen und Mädchen im Umgang mit Männern, auch außerhalb von Kneipen und Clubs, bei denen es ihnen schwer gefallen sei, sich Hilfe zu verschaffen und überhaupt Worte oder gar Schreie zu finden, um sich aus einer unangenehmen Situation zu lösen. "Schreie ich sofort einen gerade noch vermeintlich netten Kumpel oder Kollegen an?", nennt Schäfer als Beispiel. In dieser Situation helfe diskrete Unterstützung.

"Kampagne auch kritisch betrachtet"

Das Projekt in Münster wird von Ruth Schäfer aber teilweise auch kritisch betrachtet. So merkt sie an: Wenn sich Frauen schon mit einem Codewort aus der Begegnung mit aufdringlichen Männern retten müssten, wo bliebe dann die Selbstbehauptung der Frau und das Selbstverständnis, sich in Clubs und Bars sicher und wohl zu fühlen? Müsste es nicht eher eine Kampagne geben, die sich gegen ein Fehlverhalten der Männer richtet, anstatt eine Kampagne, die Frauen scheinbar in solchen Notsituationen noch schwächer wirken ließe. Sollte man nicht vielmehr am Verhalten der Männer arbeiten, anstatt sexualisierte Gewalt an Frauen ein Problem der Frau werden zu lassen, dem sie nur entfliehen kann?

Ein weiterer Kritikpunkt sei, dass es sicherlich auch Männer gebe, die in Situationen kommen könnten, in denen sie sich unwohl fühlen und gern nach Hilfe fragen würden. Schäfer meint: "Ja, es sollte generell darum gehen, dass Menschen sich sicher fühlen können. Auch Männer werden bedrängt oder belästigt. Auch sie sollten zum Beispiel nach "Luigi" fragen können, wenn es nötig ist.

Hausverbot für Täter sexueller Gewalt

Die City Initiative Karlsruhe hat bereits im Jahr 2004 das Projekt "Sicheres Nightlife" ins Leben gerufen. Auch hier heißt das Ziel Ordnung und Sicherheit im Nachtleben zu schaffen. Allerdings verfolge das Projekt ein etwas anderes Konzept: Wenn Täter von Gewaltdelikten wiederholt auffallen würden, so erhielten sie nicht nur im Betrieb, in dem sie aufgefallen seien ein Hausverbot, sondern übergreifend in allen Betrieben, die im System angeschlossen sind. Das Konzept verfolge somit eher eine abschreckende Wirkung, bezogen auf die Täter, erklärt Manuela Müller von der City Initiative Karlsruhe.

Einen Plan, die Kampagne "Ist Luisa da?" auch in der Fächerstadt einzuführen, gibt es derzeit nicht. Unvorstellbar, dass sich in Bedrängnis gebrachte Frauen und auch Männer bald in Bars und Clubs an "Luisa" wenden, scheint es jedoch nicht. Sexualisierte Gewalt ist schließlich ein Problem, dass in Politik und Gesellschaft präsent ist.