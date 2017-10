vor 1 Stunde Eggenstein-Leopoldshafen Sexuelle Belästigung: 40-Jähriger bedrängt Frauen in Straßenbahn

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, steht aktuell ein 40 Jahre alter Mann im Verdacht, am Donnerstag gegen 16 Uhr eine 20-Jährige sowie eine 33 Jahre alte Frau in der Straßenbahnlinie S11 auf der Fahrt von Karlsruhe nach Eggenstein sexuell belästigt zu haben.