"Serve the City": Projektwoche für soziale Aktionen startet in Karlsruhe erneut

Die Initiative "Serve the City" findet dieses Jahr bereits zum fünften Mal in Karlsruhe statt. Im Rahmen der Projektwoche vom 15. bis 21. Mai können all diejenigen, die sich sozial engagieren wollen, mithilfe der angebotenen Aktionen Gutes tun.

"Serve the City", eine Initiative, die 2005 in Brüssel entstand, findet jährlich als Aktionswoche mit Freiwilligen in mittlerweile über 100 Städten weltweit statt. Seit 2013 zählt auch Karlsruhe zu diesen Städten. Im vergangenen Jahr nahmen in der Fächerstadt 335 Freiwillige an über 40 Aktionen teil.

Was versteckt sich hinter "Serve the City"?

Das Projekt will nach eigener Aussage Menschen, die Gutes tun möchten, aber nicht wissen, wo sie damit anfangen können, eine Möglichkeit bieten, einen eigenen Beitrag zur Gemeinschaft in der eigenen Stadt zu leisten.

Dabei sei es den Veranstaltern vor allem wichtig, dass nichts "von oben herab als Wohltäter" durchgeführt werden soll, sondern stets gemeinsam mit der Zielgruppe. Alle Aktionen haben dabei grundsätzlich einen lokalen Bezug, sodass getreu dem Namen der Initiative der eigenen Veranstaltungsstadt geholfen werden kann.

In der Regel finden die Tätigkeiten in Kooperation mit einer bestehenden sozialen Einrichtung statt: Garten- oder Renovierungsarbeiten in einem Seniorenzentrum, Ausflüge mit Flüchtlingen oder Aktionen mit Kinder- und Jugendtreffs sollen dabei in jeglicher Hinsicht eine Atmosphäre von Freundlichkeit und Initiativkraft fördern.

Ganz nach dem Motto "Helfen bewegt. begeistert. verbindet!" finden in Karlsruhe dieses Jahr 35 Aktionen statt, die Platz für über 350 Mitarbeiter bieten.

Hier geht es zu den Aktionen und der Anmeldung.